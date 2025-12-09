LE SEUL MAÎTRE ARTISAN SPECIALISTE EN REPARATIONS DE TELECOMMANDES 

POURQUOI FAIRE REPARER VOTRE CARTE CHEZ LE TELECOMMANDIER ?





Pour une seule micro-soudure abîmée, un bouton endommagé ou dessoudé, un composant cassè (à 3 centimes), un choc ou une torsion, ou plus grave: une immersion malencontreuse... votre concessionnaire vous proposera d'office une carte neuve pour 250 à 500€ alors que la réparation est possible dans plus de 92% des cas et une révision complète, soudure par soudure de la carte sera systématiquement faite et votre carte sera garantie 5 ans par notre entreprise.





Ces cartes immergées, oxydées ou bricolées sont si compliquées à réparer que tous mes confrères refusent de les réparer.

Seul votre serviteur accepte encore de les faire. Parce que j'ai 26 ans d'expérience en la matière. Je continue à les réparer, même s'il me faut passer 2h dessus (lors de l'analyse) avec parfois un échec (dans moins de 8% des cas) et généralement parce que le client avait démontée et/ou bricolée la carte avant de nous trouver, ou parce qu'il l'avait confié à d'autres réparateurs non-spécialisés, même s'ils étaitent de près ou de loin électronicien.





Pour les cartes Immergées, refaire les pistes abimées et les soudures rongées par hydrolyse et électrolyse est nettement plus long et fastidieux, nécessitant des produits de désoxydation, des bains sous ultrasons, etc... ce qui prend un temps partagé (sur 1 à 2 semaines) voire plus en période chargée.





N'ouvrez pas vous-même une carte depuis un tutoriel internet, ne les tordez surtout pas! N'utilisez pas de cutter ! Ces cartes n'ont rien avoir avec des cartes standard. Si vous avez tenté de le faire, cela risque de vous coûter plus cher et signera parfois la mort de la carte qui aurait pourtant pu être réparée si vous ne l'aviez pas démontée.

Si je peux changer plus de 80% des composants d'une carte, il y a 3 composants programmés (la mémoire, le micro-controleur spécifique, non commercialisé et l'ASIC qui contiennent les "données" de votre véhicule, ces microprocesseurs ne pourront en aucun cas, être remplacés, leur panne reste exceptionnelle ( sauf bricolage non-conforme, casse dû à une torsion, une seule patte corrodée d'un des 3 circuit intégré peut rendre le circuit ...et la carte inutilisable)

Je reprendrai (le télécommandier) systématiquement, sous microscope binoculaire, toutes les soudures. La plupart du temps, une coque neuve sera posée.

Des milliers de témoignages de clientsconfirment notre efficacité de plus de 100.000 réparations effectuées en 25 ans. Nous réparons toutes les cartes, des plus anciennes au plus récentes et vous bénéficierez d'une garantie de 1 à 5 ans (selon l'état d'arrivée de la télécommande). C'est sur ce type de télécommande que nous prenons du "galon" c'est à dire une note de 4,9 sur Google et des milliers de témoignage.