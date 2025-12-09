LE SEUL MAÎTRE ARTISAN SPECIALISTE EN REPARATIONS DE TELECOMMANDES 

Si votre carte n'est pas "Mains-libres"Cliquez ici
Comment reconnaître les cartes Mains-libres ?
Une carte "Mains-libres" vous permet d'entrer, de démarrer sans avoir besoin d'y toucher ni de l'insérer dans le lecteur. Ce sont également les cartes utilisées dans les véhicules "Start and Stop".
Carte de 1ere génération grise avec Lock/auto
Carte de 3eme génération grise avec "soleil"
Carte de 2eme génération noire à 3 touches
Existe aussi en carte standard !
Carte de 3eme génération noire à 4 touches
Existe aussi en carte standard !
Carte de 4eme génération noire
4 touches
Carte de 4eme génération noire
4 touches à bord chromé
Particularités des cartes Mains-libres !
Bien plus complexes que les cartes de démarrage classiques, les cartes "Mains-libres" possèdent 3 fois plus de composants, 3 processeurs, émetteur PLL, mémoires au lieu d'1, 3 antennes (x,y,z) au lieu d'une et sont souvent corrodées après être passées à la machine à laver le linge, ce qui complique fortement la réparation qui peut durer jusqu'à 2h et dissuade tout autre prestataire.
La réparation sera plus longue et possible dans plus de 90% des cas, mais dans 10% des cas, ces cartes pourraient ne pas être réparables, si les pattes des processeurs ont été corrodées ou si les cartes ont été ouvertes sans précaution ou bricolées.
Il est donc impossible de vous fournir un tarif forfaitaire, d'où la nécessité de prendre d'abord une Analyse "Carte Main-libre". Nous limitons la réparation à 2h00 de travail ( soit généralement 4 x 30mn) est si la réparation s'avérait non concluante, vous n'auriez rien d'autre à régler que le forfait analyse à 36€, incluant les frais de retour postaux.
Le tarif sera fonction de l'ampleur des dégâts. Ce qui représente une fourchette de prix allant de 84€ (Prix de base) à 126€ voir 142€ (dans les cas extrèmes de bricolage aggravé et surtout d'oxydations graves après un passage dans de l'eau de mer ou dans la machine à laver)
Une Analyse Carte "Mains-libres" est donc indispensable avant de pouvoir vous confirmer avec certitude le prix et surtout la réparabilité ces de ces cartes.
Même avec ce tarif 2 fois supérieur aux autres cartes, la réparation reste très économique puisqu'une carte de ce type est vendue entre 300 et 400 € chez un concessionnaire.
POURQUOI FAIRE REPARER VOTRE CARTE CHEZ LE TELECOMMANDIER ?
Pour une seule micro-soudure abîmée, un bouton endommagé ou dessoudé, un composant cassè (à 3 centimes), un choc ou une torsion, ou plus grave: une immersion malencontreuse... votre concessionnaire vous proposera d'office une carte neuve pour 250 à 500€ alors que la réparation est possible dans plus de 92% des cas et une révision complète, soudure par soudure de la carte sera systématiquement faite et votre carte sera garantie 5 ans par notre entreprise.
Ces cartes immergées, oxydées ou bricolées sont si compliquées à réparer que tous mes confrères refusent de les réparer.
Seul votre serviteur accepte encore de les faire. Parce que j'ai 26 ans d'expérience en la matière. Je continue à les réparer, même s'il me faut passer 2h dessus (lors de l'analyse) avec parfois un échec (dans moins de 8% des cas) et généralement parce que le client avait démontée et/ou bricolée la carte avant de nous trouver, ou parce qu'il l'avait confié à d'autres réparateurs non-spécialisés, même s'ils étaitent de près ou de loin électronicien.
Pour les cartes Immergées, refaire les pistes abimées et les soudures rongées par hydrolyse et électrolyse est nettement plus long et fastidieux, nécessitant des produits de désoxydation, des bains sous ultrasons, etc... ce qui prend un temps partagé (sur 1 à 2 semaines) voire plus en période chargée.
N'ouvrez pas vous-même une carte depuis un tutoriel internet, ne les tordez surtout pas! N'utilisez pas de cutter ! Ces cartes n'ont rien avoir avec des cartes standard. Si vous avez tenté de le faire, cela risque de vous coûter plus cher et signera parfois la mort de la carte qui aurait pourtant pu être réparée si vous ne l'aviez pas démontée.
Si je peux changer plus de 80% des composants d'une carte, il y a 3 composants programmés (la mémoire, le micro-controleur spécifique, non commercialisé et l'ASIC qui contiennent les "données" de votre véhicule, ces microprocesseurs ne pourront en aucun cas, être remplacés, leur panne reste exceptionnelle ( sauf bricolage non-conforme, casse dû à une torsion, une seule patte corrodée d'un des 3 circuit intégré peut rendre le circuit ...et la carte inutilisable)
Je reprendrai (le télécommandier) systématiquement, sous microscope binoculaire, toutes les soudures. La plupart du temps, une coque neuve sera posée.
Des milliers de témoignages de clientsconfirment notre efficacité de plus de 100.000 réparations effectuées en 25 ans. Nous réparons toutes les cartes, des plus anciennes au plus récentes et vous bénéficierez d'une garantie de 1 à 5 ans (selon l'état d'arrivée de la télécommande). C'est sur ce type de télécommande que nous prenons du "galon" c'est à dire une note de 4,9 sur Google et des milliers de témoignage.
Conseils en matière de carte Renault ...
Nous vous rappelons que notre entreprise ne fait aucun double, aucune copie de télécommande car nous n'en avons pas le droit.
Une carte "mains-libres" est un dispositif crypté, de haute sécurité protégeant votre véhicule et son contenu. Malgré tout, Il reste souvent le maillon le plus faible de la chaîne de protection antivol pour les malfrats munis de moyens informatiques importants l
Surtout, ne confiez jamais votre carte à n'importe qui pour lui faire faire une copie, cela pourrait vous coûter cher et votre assurance ne vous couvrira pas en cas de vol sans effraction !
Seul le constructeur ou des agents habilités par lui, comme les garages peuvent légalement reproduire des clés ou des cartes et les programmer (art 323-1 du code civil sur le piratage informatique) et tous les articles sur la contre-façon.
Le télécommandier n'intervient JAMAIS sur les données de vos clés, mais sur l'électronique qu'il remet en fonction dans sa configuration d'origine, afin que les codes d'origines soient transmis au véhicule.
Conservez TOUJOURS vos 2 cartes FONCTIONNELLES.
Sinon, à la moindre perte ou panne, vous finirez immanquablement par être bloqué(e) avec votre véhicule. Le temps du remplacement ou de la réparation de votre carte immobiliserait alors votre véhicule pendant sont remplacement chez Renault ou sa réparation chez nous (de 4 à 15 jours)
N'achetez JAMAIS de "carte vierge" ou d'occasion ! car vous ne pourrez pas la faire reprogrammer !
Elle ne fonctionneront pas et ne seront pas programmables par n'importe qui. Il n'y a pas une journée sans que des clients désespérés nous appelle pour cela, nous ne le feront jamais parce que c'est illégal. (art 323-1 du code pénal sur le piratage informatique)
Vous aurez beaucoup de difficultés à les faire programmer. Achetez-les dans un réseau agréé ou chez des personnes qui assurent la programmation sur le véhicule, in situ ! (le véhicule est indispensable pour faire ce travail) et ne payez QUE SI CELA FONCTIONNE ! ( art 1231-1 du code civil) .
Une carte ne se déprogramme pas !
Une carte devient illisible parce que des composants, des antennes, des éléments du transpondeur se sont déssoudés suite à des torsions ou des chocs après des années de fonctionnement, de torsions répétées dans les poches de pantalon, les chutes, les chocs, les contraintes physique d'insertion dans les lecteurs de carte, etc... c'est un vieillissement "normal" de ces cartes.
Attention aux tutos de réparation !
Bien que des dizaines d'internautes avisés montrent des"Tutos" plus ou moins sérieux, nous voyons chaque jour le résultat des réparations faites par des personnes non-expérimentées et qui souvent ne comprennent pas que leur remède est pire que le mal, nous vous déconseillons fortement de découper votre cartes de démarrage vous-même.
La technique dite "du couteau" peut vous dépanner exceptionnelllement, mais peut détruire le lecteur de carte du véhicule.
Utilisez cette technique en dépannage d'urgence uniquement.
Au quotidien "NON", une carte non-reconnue est le fait du vieillissement des soudures qui s'oxydent et s'isolent (soudures sèches), seule une reprise des soudures dont la taille varie de 0,125 mm à 1,25 mm ne peut se faire correctement que sous microscope binoculaire et/ou refusion à l'air chaud avec apport de gel décapant et d'étain neuf et avec des fers à souder ultra-fins et surtout ... la maîtrise du geste. Souder ces composants sans précaution électrostatique peut entraîner la destruction des puces (fuites de courant permanentes).
Lors de l'insertion de la carte dans le lecteur, elle est "interrogée" par le véhicule et doit lui "répondre" en émettant une autorisation, c'est un signal radio sur une fréquence de 130 khz, ce principe est comparable au paiement sans contact.
Sur les cartes Espace IV (3 boutons grises), si le transpondeur est manquant ou cassé, la réparation sera inutile.
Sur les autres, si la bobine d'antenne est abimée, désoudée, généralement par une tentative de bricolage ou de changement de coque, nous pourrons réparer votre télécommande et la garantir 5 ans.
Informations sur le remplacement ou la qualité des coques de carte ...
Dois-je changer mon boîtier ?
Les boitiers que nous changeons sont parmi les meilleurs du marché mondial, ce sont des modèles "génériques" sans logo. Nous n'avons absolument pas le droit de fournir des coques avec le logo de la marque car se seraient alors des contrefaçons et la loi est la même pour tout le monde, nos rares confrères sont soumis aux mêmes régles.
Pourquoi n'avez vous pas de boîtiers d'origine avec logo ?
Une carte ou une coque de carte fournie avec logo rentre dans le cadre de la contrefaçon et/ou recèle de contrefaçon.
Article L. 511-13. 3° du Code de la consommation &
Article L716-9
Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 400 000 euros d'amende le fait pour toute personne, en vue de vendre, fournir, offrir à la vente ou louer des marchandises présentées sous une marque contrefaite :
a) D'importer, d'exporter, de réexporter ou de transborder des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;
b) De produire industriellement des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;
c) De donner des instructions ou des ordres pour la commission des actes visés aux a et b.
Lorsque les délits prévus au présent article ont été commis en bande organisée ou sur un réseau de communication au public en ligne ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l'homme ou l'animal, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750.000 euros d'amende.
Comment expédier la télécommande ?
Suivez bien les conseils, particulièrement ceux indiqués en rouge ci-dessous.
Notre adresse :
LE TELECOMMANDIER
2, PLACE DES MARTYRS DE LA RESISTANCE
21270 PONTAILLER-SUR-SAONE
1° La télécommande complète dans son boîtier même endommagé. C'est sa meilleure protection mécanique et surtout électrostatique (voir). N'envoyez pas de circuit seul et n'ouvrez pas ce type de carte très sensible aux décharges Electrostatiques (ESD) en raison des circuits et processeurs utilisés.2° Inutile d'envoyer des accessoires, des portes-clés ou des documents, lourds, encombrants. Nous n'avons pas besoin de preuve d'identité, des carte-code, de carte grise.3° Joignez la commande internet ou au minimum le n° de commande internet
>> Si vous ne voulez pas commander sur le site Internet, faites-nous un bon de commande simplifié sur papier libre manuscrit et le réglement correspondant par chèque. Mais le traitement sera plus long de 1 à 2 jours.
4° Emballez toujours télécommande dans un papier épais (un sachet, une boite de médicament) par exemple et utilisez une pochette à bulle ou pochette cartonnée solide, fermez-là solidement, elle ne doit surtout pas se déchirer !5° Bien mettre votre adresse d'expéditeur au dos de l'enveloppe ! En cas de fausse direction, le courrier vous serait alors réexpédié à cette adresse bien plus rapidement. L'adresse expéditeur sur la liasse du colissimo n'est pas suffisante pour identifier votre commande car nous rendons la liasse au facteur .
CE QU'IL NE FAUT SURTOUT PAS FAIRE !
AU RISQUE D'AVOIR UN RETARD OU UNE PERTE DE VOTRE MATERIEL.
- NE JAMAIS EXPEDIER votre télécommande dans une enveloppe en PAPIER ou PAPIER KRAFT non renforcé !
- Ne jamais envoyer une télécommande sans un identification !
- Toujours envoyer vos télécommandes en " suivi " avec N° pour preuve d'expédition
- Toujours noter votre adresse expéditeur au dos de l'enveloppe.
Pour commander en ligne voir : Comment faire
Pour réparer sur place voir : Venir à l'atelier
